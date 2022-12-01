خولة الملا: اتحادنا التجربة الأنجح عالمياً

الشارقة (الاتحاد)

قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة: «إن عيد الاتحاد هو المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الدولة، واتحادنا هو التجربة الأنجح عالمياً، والشواهد على ذلك كثيرة، تتلخص بنهضة تنموية طالت كل مناحي الحياة، لم يتجاوز عمرها الزمني الـ 51 عاماً، ولكن عمرها العملي والفعلي لا تستطيع دول كثيرة تحقيقه بمئات السنين، بفضل قيادة حكيمة أحبت وطنها وشعبها، وحشدت الطاقات ومكنت الجميع فقادوا الوطن إلى عصور من الريادة والازدهار والرفاه».

وأضافت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: «ها نحن اليوم، نستشرف آفاق المستقبل نحو المئوية في ظل قيادتنا الرشيدة، تضخ فينا دماء القوة والفخر وتتجدد فينا روح الشغف والانتماء، برؤية جديدة تحمل اسم (نحن الإمارات 2031)، تتطلب منا جميعاً بذلاً وعطاء لنصون ما وفرته لنا دولة الاتحاد، ونحقق مستهدفات هذه الرؤية بأن نكون مجتمعاً أكثر ازدهاراً عالمياً، انطلاقاً من الأسرة وتعزيز تماسكها لتكون بحق اللبنة الأولى في عملية ترسيخ وحماية النسيج المجتمعي المميز في الدولة، نرفع سقف طموحاتنا وإنجازاتنا وخططنا للخمسين عاماً المقبلة، لتظل مسيرة الإمارات حافلة بالمعجزات الحضارية، وكل عام ودولتنا متربعة على أعلى القمم».