الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خولة الملا: اتحادنا التجربة الأنجح عالمياً

خولة الملا: اتحادنا التجربة الأنجح عالمياً
2 ديسمبر 2022 02:19

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة: «إن عيد الاتحاد هو المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الدولة، واتحادنا هو التجربة الأنجح عالمياً، والشواهد على ذلك كثيرة، تتلخص بنهضة تنموية طالت كل مناحي الحياة، لم يتجاوز عمرها الزمني الـ 51 عاماً، ولكن عمرها العملي والفعلي لا تستطيع دول كثيرة تحقيقه بمئات السنين، بفضل قيادة حكيمة أحبت وطنها وشعبها، وحشدت الطاقات ومكنت الجميع فقادوا الوطن إلى عصور من الريادة والازدهار والرفاه».  
وأضافت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: «ها نحن اليوم، نستشرف آفاق المستقبل نحو المئوية في ظل قيادتنا الرشيدة، تضخ فينا دماء القوة والفخر وتتجدد فينا روح الشغف والانتماء، برؤية جديدة تحمل اسم (نحن الإمارات 2031)، تتطلب منا جميعاً بذلاً وعطاء لنصون ما وفرته لنا دولة الاتحاد، ونحقق مستهدفات هذه الرؤية بأن نكون مجتمعاً أكثر ازدهاراً عالمياً، انطلاقاً من الأسرة وتعزيز تماسكها لتكون بحق اللبنة الأولى في عملية ترسيخ وحماية النسيج المجتمعي المميز في الدولة، نرفع سقف طموحاتنا وإنجازاتنا وخططنا للخمسين عاماً المقبلة، لتظل مسيرة الإمارات حافلة بالمعجزات الحضارية، وكل عام ودولتنا متربعة على أعلى القمم».

خولة الملا
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©