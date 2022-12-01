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سلامة العميمي: تعزيز المنجزات

سلامة العميمي: تعزيز المنجزات
2 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت سلامة العميمي، مدير هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «يمثل عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات إرثاً وهوية واستذكاراً لماضي دولة الإمارات، وقيام اتحادها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فالثاني من ديسمبر من كل عام يشكل انطلاقة جديدة للمضي قدماً في تعزيز المنجزات الوطنية، بإرادة وإصرار وعزيمة لا تلين، نحو بلوغ مستقبل مستدام مزدهر، في ظل بيئة اجتماعية تكفل العيش الكريم، والرفاهية، والتسامح، والتعايش، والانفتاح على الآخر. هذه القيم والمبادئ التي بنيت عليها الدولة، أسست للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في يومنا الحاضر، وتساهم في صياغة مسار راسخ نحو غد واعد يعزز مسيرة الوطن».
وأضافت العميمي: «تتجلى لنا عند الاحتفاء بهذه المناسبة، قدرة أبناء الإمارات على بلوغ النجاح وتحويل الحلم إلى واقع، والمستحيل إلى إنجازات، والرؤية إلى ثوابت وطنية، انطلاقاً من انتمائهم الصادق للوطن، والولاء لقيادته الرشيدة التي لا تعرف المستحيل ولم تألُ جهداً في سبيل رفعة وازدهار الإمارات في شتى المجالات، ما شكل رفاه اجتماعياً قوياً وراسخاً». ورفعت العميمي بالمناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

سلامة العميمي
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