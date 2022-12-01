أحمد النعيمي: 51 عاماً من الإنجازات الباهرة

عجمان (وام)

رفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الوفي بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أنه مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات على مدار 51 عاماً من البناء والتطوير في شتّى المجالات، مما جعلها مثالاً حضارياً مُشرقاً في نهضة المجتمعات وإعلاء قيم التسامح والتعايش والسعادة فيها.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «نحتفي اليوم بالنجاحات المميزة التي حققتها دولتنا عبر خمسة عقود من النهضة في الميادين، مركِّزةً على الإنسان، باعتباره جوهرَ بناء الأوطان، وسرّ تقدُّمها. وإذ نعيش، في هذا الوطن الكريم، حاضراً زاهياً، فإن ما وصلنا إليه يعود إلى الرؤية المُلهمة لقيادتنا الحكيمة التي تنتهج درب الآباء المؤسِّسين الذين أرسوا صرح اتحاد إماراتنا نحو مواصلة مسيرة العطاء لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً».