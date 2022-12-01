الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد النعيمي: 51 عاماً من الإنجازات الباهرة

أحمد النعيمي: 51 عاماً من الإنجازات الباهرة
2 ديسمبر 2022 02:19

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

رفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الوفي بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أنه مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات على مدار 51 عاماً من البناء والتطوير في شتّى المجالات، مما جعلها مثالاً حضارياً مُشرقاً في نهضة المجتمعات وإعلاء قيم التسامح والتعايش والسعادة فيها.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «نحتفي اليوم بالنجاحات المميزة التي حققتها دولتنا عبر خمسة عقود من النهضة في الميادين، مركِّزةً على الإنسان، باعتباره جوهرَ بناء الأوطان، وسرّ تقدُّمها. وإذ نعيش، في هذا الوطن الكريم، حاضراً زاهياً، فإن ما وصلنا إليه يعود إلى الرؤية المُلهمة لقيادتنا الحكيمة التي تنتهج درب الآباء المؤسِّسين الذين أرسوا صرح اتحاد إماراتنا نحو مواصلة مسيرة العطاء لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً». 

الإمارات
أحمد النعيمي
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©