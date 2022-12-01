علي الشامسي: الاتحاد محطة استثنائية

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاتحاد محطة استثنائية في حياة أبناء الوطن، وعلامة فارقة في التاريخ، وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسون الذين جسدوا روح الاتحاد وبناء كيانه وصياغة مفرداته العظيمة التي جادت بالخير على الوطن وأبنائه الكرام. وأشار معاليه إلى أن الثاني من ديسمبر هو تاريخ عالمي للمستقبل، واحتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تسابق الزمن، في ظل رؤية طموحة لقيادة رشيدة تتخذ من الإرادة منهجًا، ومن اللامستحيل مسارًا للعمل والإصرار والبناء، مضيفًا أن دولة الإمارات هي مقصد للأمن والرخاء والنماء، وقبلة للتسامح ونموذج متفرد في إسعاد شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأوضح معالي رئيس الهيئة أن التنمية المستدامة تتطلب مواكبة المتغيرات والعمل بمنهجية نوعيّة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقق مستهدفات مسيرة العمل، إدراكًا لأهمية الاستشراف لتحقيق الطموحات وإعلاء فرص التطوير، واغتنام مجالات تعزيز التنافسية وبلوغ الريادة على المستوى الإداري والمهني والتخصصي.

وتوجه معالي علي الشامسي، بهذه المناسبة الكريمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى أبناء الوطن المخلصين والمقيمين على أرض الدولة.