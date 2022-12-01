أحمد الظاهري: اتحاد استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري في إمارة أبوظبي، أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة استثنائي وتجربة نوعية، خاصة ونحن نشهد إنجازات غير مسبوقة للدولة في مختلف المجالات.

وقال «ننطلق في رحلتنا لمرحلة جديدة من البناء والازدهار، ونحن أكثر قوة ومنعة وأشد عزماً للمضي قدماً نحو تعزيز ريادتنا العالمية، وتسطير المزيد من الإنجازات الوطنية الخالدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله». وأضاف الظاهري: نبارك لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، هذه المناسبة العزيزة لبلادنا التي تعيش أفراحاً وبهجة، ويعبر عنها نسيج حضاري يمثل انعكاساً لنهج التسامح والتعايش الذي أسس له الاتحاد المتين، ولقوة التلاحم بين القيادة والشعب، واستشعار البهجة والاعتزاز بذكرى تأسيس دولتنا الغالية وقيامها كدولةٍ فارقةٍ بين دول العالم تتمتع بالسيادة والرفعة.