الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد الظاهري: اتحاد استثنائي

أحمد الظاهري: اتحاد استثنائي
2 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري في إمارة أبوظبي، أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة استثنائي وتجربة نوعية، خاصة ونحن نشهد إنجازات غير مسبوقة للدولة في مختلف المجالات.
وقال «ننطلق في رحلتنا لمرحلة جديدة من البناء والازدهار، ونحن أكثر قوة ومنعة وأشد عزماً للمضي قدماً نحو تعزيز ريادتنا العالمية، وتسطير المزيد من الإنجازات الوطنية الخالدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله». وأضاف الظاهري: نبارك لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، هذه المناسبة العزيزة لبلادنا التي تعيش أفراحاً وبهجة، ويعبر عنها نسيج حضاري يمثل انعكاساً لنهج التسامح والتعايش الذي أسس له الاتحاد المتين، ولقوة التلاحم بين القيادة والشعب، واستشعار البهجة والاعتزاز بذكرى تأسيس دولتنا الغالية وقيامها كدولةٍ فارقةٍ بين دول العالم تتمتع بالسيادة والرفعة.

أحمد الظاهري
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©