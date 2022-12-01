عمر حبتور الدرعي: عيد الاتحاد يوم للفرح وتجديد الولاء

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن عيد الاتحاد الـ 51 للدولة هو يومٌ للفرح وتجديد الولاء لقيادةٍ لا تعرف المستحيل، مضيفاً: نبارك لقيادتنا الرشيدة، ولشعبنا الأبي، وجميع المحبين لهذه الدولة الطيبة المباركة هذه المناسبة الطيبة.

وأضاف - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - نرى الإنجازات تلو الإنجازات، خيراتٍ تنهمر، وأرزاقاً تُغدق، وعقولاً تُبهر، وشباباً يقر العيون، وسمعةً عالميةً ملء السمع والبصر، ودولةً عصريةً بلغت الرقي في القيم الحضارية الإنسانية النبيلة، والتقدم العلمي، والتطور الصناعي، واستشراف المستقبل وصناعته.

وقال: «نقف اليوم وقفة سعادةٍ وإسعاد، ونِعم وأمجاد، لنؤكد على التلاحم والاتحاد، والمحبة والوفاء، والسير على نهج الآباء المؤسسين - طيب الله ثراهم - لنصل الماضي العريق بالغد الحضاري المشرق».