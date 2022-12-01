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يوسف السركال: عيد الاتحاد فرصة لتكريس المكتسبات

يوسف السركال: عيد الاتحاد فرصة لتكريس المكتسبات
2 ديسمبر 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

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قال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «يأتي الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات في ظل منعطف تاريخي، يقود خلاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دفة البلاد، لاستكمال مسيرة المجد والبناء بمساندة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من إخوانهما أصحاب السمو شيوخ دولة الإمارات وأولياء العهود».  
وأضاف: «إن احتفال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بعيد الاتحاد، يعبر عن إيمانها بأهمية هذا الحدث الوطني، وتكريسه للحفاظ على المكتسبات والإنجازات، وتوظيفه في شحذ الهمم واستنهاض العزائم لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، لتأصيل استدامة مكانة الدولة على خريطة الدول العالمية الأكثر إنجازاً ونمواً وتطوراً وازدهاراً في مختلف المجالات، وتجسيد أصدق معاني الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي حملت شعلة المسيرة التنموية»، لافتاً إلى أن المؤسسة ستواصل العمل وبذل الجهود لتحقيق تطلعات الدولة وتوجيهاتها الرامية إلى تكريس الريادة العالمية لإنجازات نوعية ولافتة.

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