طحنون بن محمد: فخر واعتزاز بما تحقق من إنجازات مباركة

العين (وام)

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أحر التهاني وأصدق الأمنيات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار خلال العقود الماضية، دليل واضح على إخلاص أبنائها وعطائهم المستمر ضمن مسيرة مباركة استهلها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث اجتمعت القلوب والرؤى وأثمرت دولة قوية ونموذجاً فريداً في التنمية الشاملة تبوأت مكانة مرموقة بين دول العالم». وأضاف سموه: «نستذكر في عيد الاتحاد الـ51 فقيد الوطن الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي عمل على أن تتبوأ الإمارات مكانة مرموقة بين دول العالم، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة بما تمتلكه من إمكانات وإنجازات يشهد لها العالم أجمع». وأوضح سموه أن احتفالنا بعيد الاتحاد الـ51 إنما هو تعبير عن فخرنا واعتزازنا بما تحقق من إنجازات مباركة خلال الفترة الماضية، وهو حافز ودافع لما نتطلع إليه دائماً في المستقبل من تقدم وازدهار ورخاء تحت قيادة حكيمة وقيادة آمنت بقيم الآباء المؤسسين، وتطلعات وآمال وطموحات شعب الإمارات نحو مستقبل مشرق لوطننا الغالي. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الله وحكمة القيادة الرشيدة، نجحت في تحقيق رؤاها خلال العقود الماضية، وتخطو بثبات إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية من خلال إطلاق رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو قمم جديدة خلال العقود الخمسة القادمة، بإذن الله. وأشار سموه إلى أن المؤشرات التنموية التي حققتها الإمارات خلال هذا العام دليل نجاح الرؤية الطموحة، مؤكداً أنها حصيلة جهود عظيمة لأبنائها المخلصين، واستثمارها في بناء الإنسان وتزويده بمقومات التميز والريادة. ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة والمقيمين على أرضها الطاهرة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.