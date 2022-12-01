ذياب بن زايد: مصدر فخر واعتزاز أبناء الوطن جميعاً

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن نجاحات دولة الإمارات خلال الـ 51 عاماً الماضية، وإنجازاتها السامقة، وحضارتها العامرة والحافلة بعطاء الإنسان فكرياً وعلمياً وعملياً، تمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن جميعاً، وتعزز ثقتنا بمستقبل مشرق في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه في كلمة وجهها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «في الثاني من ديسمبر من كل عام، نستذكر بكل تقدير وامتنان وعرفان، الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، رحمهم الله، وفي الثاني من ديسمبر من كل عام نحتفي بإرادتهم الصلبة وقيمهم النبيلة».

وأضاف: «إن مسيرة الاتحاد في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائد مرحلة التمكين، حققت نجاحات دولية مبهرة، وقفزات تنموية عظيمة، وخلالها عرف النموذج التنموي الإماراتي بفرادته، وبات نموذجاً يحتذى به بين أمم العالم أجمع، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جناته.. واليوم بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بلغت دولة الإمارات مكانة دولية فريدة، ونالت ثقة العالم وتقديره، وأثبتت نفسها شريكاً دولياً حقيقياً في اتخاذ القرار وصنع الحضارة الحديثة.. إننا نعيش اليوم مستقبلنا، ونعملُ من أجله، وننطلق إليه بخطى ثابتة، وننظرُ إليه بتفاؤل مطلق، فسقف تطلعاتنا وطموحاتنا خلال الأعوام المقبلة ليس له حدود».

وقال سموه: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات، وأسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الأمن والرخاء، ومزيداً من التقدم والازدهار.. حفظ الله الوطن».