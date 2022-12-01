محمد بن خليفة: 2 ديسمبر يوم خالد في ذاكرة الزمن

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر سيظل باقياً في ذاكرة الزمن جيلاً بعد جيل، وهو اليوم الذي شهد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة على أيدى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله.

وقال سموه في كلمة له في عيد الاتحاد الـ51: «تغمر دولتنا الفتية في هذه الأيام المشهودة أفراح عارمة يعيشها شعبنا الوفي في ربوع الوطن كافة في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي كانت إيذاناً بميلاد دولة العز والفخر والعطاء والازدهار على أيدى ثلة من أعظم وأخلص الرجال».

وأضاف سموه: «وإذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية، نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على المضي قدماً تحت قيادته، متحدين متآزرين، غايتنا مزيد من النماء والازدهار لوطننا الغالي موئل الأمن والأمان، لتتواصل مسيرته الوحدوية المتفردة عالمياً، والتي أضحت مثلاً يحتذى به مستذكرين مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي لا تبارح أذهاننا والذي قاد السفينة إلى بر الأمان منذ انطلاقتها وأوصلها بكل أمانة وحب ووفاء لدولتنا وشعبها، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد مرحلة التمكين مرسخاً أركان دولة الاتحاد التي يقودها بكل حكمة واقتدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتظل راية الاتحاد عالية خفاقة، ولتستمر مسيرتها المظفرة محاطة بقلوب شعب وفيٍّ محبٍ لدولته وقيادته المخلصة».

وقال سموه في ختام كلمته: «وبهذه المناسبة الوطنية الجليلة، أتقدم إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعبنا الكريم وكل المقيمين، بالتهنئة القلبية الصادقة، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمته، وأن تتواصل مسيرة هذا الوطن في ظل قيادة سموه من أجل مزيد من التقدم والرفاهية والرخاء والسعادة لشعبنا الكريم».