نهيان بن مبارك: تلاحم وطني خلف قيادتنا الرشيدة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الاحتفال بعيد الاتحاد يحمل دلالات تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه يحتفي بإنجازات وطن، تضافرت فيه رؤية قيادتنا الرشيدة مع جهود وآمال شعبنا المثابر، لكي تقدم للعالم صورة رائعة لوطن يعتمد العمل والأمل وبذل الجهود، إلى جانب إيمانه بالأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي كقيم ثابتة في تعامله مع الجميع، والشعار الدائم للإنجاز في المجالات كافة.

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «إننا في عيد الاتحاد، إنما نعبر عن فخرنا الكبير تجاه بلدنا الإمارات، كما نتذكر بكل شكرٍ وتقديرٍ وامتنان الدور الأساسي في تحقيق ذلك كله للقائد والمؤسس الحكيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك رؤية واضحة للمستقبل، تنبع من ثقافته الوطنية، وحكمته الثاقبة وأسس هذه الدولة الرائدة، وأنشأ هذا الاتحاد الناجح، وكان نموذجاً وقدوة، في تحمل المسؤولية، والتفاني في خدمة الوطن».

وأضاف: «كان المغفور له الوالد الشيخ زايد، مثال الحاكم العادل، والأب الرحيم، الحريص على تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار في ربوع الوطن كافة، واهتم بالبشر، رجالاً ونساءً على حدٍ سواء، في تعليمهم وصحتهم ووظائفهم واستقرارهم الأسري، ورخائهم الاجتماعي، بما في ذلك، بناء مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، ورعاية الجميع، وتأكيد دور المرأة كشريك للرجل في مسيرة البناء والتعمير، والعمل الدائم على إيجاد الحلول السلمية للصراعات في العالم».

وذكر: «في هذا اليوم التاريخي في حياتنا جميعاً، نعتز ونفتخر بالقيادة التاريخية للمغفور له مؤسس الدولة، وبما نشهده نتيجة لذلك، في إماراتنا العزيزة، من قيم راسخة، وإنجازات متواصلة، جعلت منها دولة ناجحة بكل المقاييس».

وقال معاليه: «في عيد الاتحاد فرصة مثالية نؤكد من خلالها على تلاحمنا الوطني خلف قيادتنا الرشيدة وإيماننا بالتعايش والإنسانية».