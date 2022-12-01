سلطان بن طحنون: خطى واثقة نحو المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل تقدمها وتسير بخطى راسخة وواثقة نحو مستقبل مزدهر. وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين: «أتقدم في هذه المناسبة الوطنية المباركة بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تحقق مزيداً من النمو والتطور لتعزيز الرفاهية والسعادة لجميع أفراد مجتمع الإمارات». وأعرب معاليه عن أمنياته بعامٍ يحمل مزيداً من الازدهار والرخاء للوطن وشعبه، واستذكر معاليه بهذه المناسبة مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وقال: «فقدنا هذا العام قائداً عظيماً ورائداً إنسانياً كرس حياته في خدمة شعبه، سيخلّد التاريخ مسيرة عطائه التي شملت مختلف دول العالم ودوره في تعزيز مكانة الإمارات بين دول العالم». وأضاف: «نفتخر اليوم بالاحتفاء بعيد الاتحاد تحت راية قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يجسد القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة التي تقوم عليها بلادنا وتجعلنا فخورين بأننا مواطنو هذا البلد العظيم». كما أشار بهذه المناسبة إلى دور أبطال الخطوط الأمامية الذين قدموا خدمات كبيرة لمجتمعنا، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، من خلال تضافر جهود أفراد الطواقم الطبية والشرطة والإطفاء والمسعفين وطواقم الدعم والطوارئ وغيرهم، معرباً عن جزيل شكره وتقديره لجهودهم.