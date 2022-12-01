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أحمد جمعة الزعابي: مسيرة زاخرة من الإنجازات والنجاحات

أحمد جمعة الزعابي: مسيرة زاخرة من الإنجازات والنجاحات
2 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 أرفَع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والشعب الإماراتي». وأضاف معاليه: «يسير وطننا العزيز بِخطى واثقة وثابتة على درب التميُّز والريادة، ويواصل مسيرته الحضارية الزاخرة بالإنجازات والنجاحات، في تنفيذ استراتيجيات تنموية مبتكرة ومستدامة في شتى المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظرة سموه الثاقبة وسياساته الحكيمة، الهادفة دوماً إلى إسعاد المواطنين وتحقيق تطلّعاتهم، وفتحِ آفاق المستقبل الواعد أمامهم». وتابع معاليه: «إننا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نستحضر الذكرى العطِرة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وجميع الآباء المؤسسين رحمهم الله، الذين صاغوا تطلعات الوطن والمواطن، وجعلوه كياناً واحداً هو دولة الإمارات التي تمثّل نموذجاً يُحتذَى به إقليميّاً ودوليّاً، ومحلّ إطراء وثناءٍ وإعجاب من قبل شعوب العالم.
كما نستذكر مآثر وخصال المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائد التمكين الذي شهِدت الدولة في عهده نهضةً شاملة في جميع القطاعات والمجالات، وباتت وِجهةً أولى لكبار المُستثمرين والشركات العالمية، ومنارةً اقتصادية وثقافية».

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