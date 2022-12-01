حمد المدفع: عيد الاتحاد مناسبة لترسيخ قيم الانتماء الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا وقلوبنا، وكلنا فخر بما تحقَّق في الإمارات من إنجازاتٍ يشهد الجميع بقيمتها، وكلنا اعتزاز بِدولتنا التي تتبوّأ مكانةً مرموقةً بين الأمم، وأكثر ازدهاراً وتقدُّماً، بفضل القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في سبيل رِفعةِ الوطن وضمان الرخاء للمواطنين والمقيمين».

وأكد معاليه أن عيد الاتحاد مناسبة مُثلّى لِترسيخ قيم الانتماء الوطني، واستحضار مكارم وخصال الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وفِكرهم الاستشرافي الذي استبَق عصره وأسَّس اتحاداً فريداً من نوعه، قويّاً في تماسُكِه، عريقاً بأصالته، مُشرّفاً بتاريخه وواعداً بحاضره ومستقبله.

وأضاف معاليه: «وعلى نفس الدرب، تواصل القيادة الرشيدة مسيرة البناء والصدارة في مؤشّرات الأداء الحكومي والإنجاز المؤسسي والاستقرار الاجتماعي، حيث تضع نُصبَ أعيُنها إسعادَ المواطن وضمان أمنه وجودة حياته، وجعَلت ذلك محوراً رئيسيّاً في مبادراتها وخططها وبرامجها التنموية، كما تستمر القيادة الرشيدة في جهودها مع الأشقاء والأصدقاء لتعزيز ثقافة السلام والحوار الحضاري المُثمِر بين الشعوب، خدمةً للفكر الإنساني المُستنير، ومستقبل الأجيال المقبلة».

ورفع بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات.