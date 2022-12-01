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جمال الكعبي: وطن يزهو بالإنجازات

جمال الكعبي: وطن يزهو بالإنجازات
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قادتنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، راجياً الله العلي القدير أن يسدد على الخير خطانا لنبقى في خدمة الوطن ونقدم كل غالٍ ونفيس لتبقى رايته مرفوعة في شتى المحافل الدولية».
وأضاف الكعبي: «يمثل عيد الاتحاد بدولة الإمارات فرصة لنجدد فيها عهدنا بالسير على خطى الآباء المؤسسين، والمضي في ظل قيادتنا الرشيدة لتواصل الإمارات تحقيق إنجازٍ تلو الآخر، وتجعل من أهدافها الطموحة واقعاً صنعته سواعد أبنائها الأوفياء، لقد قدمت الإمارات نموذجاً استثنائياً للتلاحم والتكاتف منذ اتحادها تحت راية واحدة».

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