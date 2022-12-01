عبدالملك بن كايد القاسمي: مسيرة حافلة

رأس الخيمة (وام)

قال معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إن يوم الثاني من ديسمبر من كل عام يعد مناسبة للتلاحم بين القيادة وشعب الإمارات، وذكرى نحتفل فيها دائماً بإنجازات دولتنا ومسيرتها الحافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب لرفعة هذا الوطن وإعلاء رايته خفاقة عالية بين الأمم. وأضاف الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 إن مسيرة الخير والعطاء والنماء لدولتنا تتواصل اليوم وكل يوم بثقة وأمل، وبدعم ورعاية من القيادة الرشيدة للدولة، حتى أصحب دولتنا الحبيبة نموذجاً للفخر والتطور والنهضة الشاملة. وأشار إلى أن أبناء الإمارات يفتخرون بالاتحاد الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين رسخوا لدولتنا سجلاً حافلاً بالإنجازات العظيمة، ووضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية ومرتكزاتها الثابتة التي مثلت ولا تزال الأساس القوي لتطور دولتنا الحبيبة وتطلعها الواثق نحو المستقبل المشرق.