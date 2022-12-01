رئيس الأركان: 2 ديسمبر يوم تجديد الولاء والانتماء

أبوظبي (وام)

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أن الثاني من ديسمبر هو يوم الفخر الوطني، يوم تجديد الولاء والانتماء لتراب وطن يسري حبه في عروقنا.

وأضاف معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - في هذا اليوم نتأمل جميعاً دروس هذه التجربة الوحدوية الفريدة التي استغرق الباحثون والخبراء والمتخصصون في دراستها كثيراً، وخرجوا منها بدروس لا تحصى، اجتمعت كلها على عبقرية القيادة التي تمتع بها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وها هي إمارات الخير كما أرادها القائد المؤسس، تزداد شموخاً في ذكرى تأسيسها الحادية والخمسين، وقد انتقلت من الخمسينية الأولى تحمل إرث نجاحات استثنائية وإنجازات كبرى، ووضعت أقدامها بثقة وثبات وتخطيط استراتيجي ورؤية استشرافية مستقبلية واعية، في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».