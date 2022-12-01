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خليفة شاهين المرر: تعزيز مسيرة التنمية

خليفة شاهين المرر: تعزيز مسيرة التنمية
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أنّ الثاني من ديسمبر والمشاعر التي يظهرها أبناء الوطن والمقيمون على أرض دولة الإمارات انعكاس لمسيرة حافلة بالإنجازات التي تقف وراءها قيادة عظيمة برؤية ثاقبة.
وقال: «دولة الإمارات تمضي بثبات لتعزيز مكانتها ودورها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث نجحت في نسج علاقات وطيدة مع جميع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والالتزام بالإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، وتعزيز التعايش الإنساني، والعمل على حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد، إيماناً بأنّ النمو والازدهار الاقتصادي والتنمية لا يتحقّقان إلا في بيئة يسودها الأمن والسلام. ولهذه الغاية النبيلة، التي تعتبر امتداداً لإرث المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراهما»، ستواصل  دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم الجهود المبذولة لتوطيد التعاون الدولي، وتعزيز التعددية والشراكات وفي موازاة ذلك، ستستمر في العمل الدؤوب في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.

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