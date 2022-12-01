سعيد الرقباني: عيد الاتحاد الـ 51 امتداد لمسيرة حافلة بالإنجازات

الفجيرة (وام)

أكد معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، أن «عيد الاتحاد الـ51» لدولة الإمارات امتداد لمسيرة حافلة بالإنجازات.

وتقدم معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وقال: «بعد مضي 50 عاماً، أثبتت دولة الإمارات قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون». وقال: «إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نستحضر فيها قيم مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما حققته مسيرة الاتحاد من إنجازات عظيمة، تدفعنا إلى مواصلة الجهد لتحقيق المزيد من معالم النمو والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي سار على خطى المؤسس في الإيمان بأن بناء الإنسان هو أعظم بناء وأهم إنجاز». واختتم: نجدد اليوم الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي سارت على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمؤسسين الأوائل، رحمهم الله، حيث تعززت المسيرة بخطى ثابتة حتى أصحبت دولة الإمارات علامة مضيئة في خريطة العالم، من حيث التطور والنماء والتنمية.