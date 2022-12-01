الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النائب العام للدولة: عيد الاتحاد يوم خالد

النائب العام للدولة: عيد الاتحاد يوم خالد
2 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قال النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: إن «عيد الاتحاد»، يوم خالد في وجدان الشعب الإماراتي ويمثل تاريخاً فاصلاً بين ماض مجيد وحاضر ومستقبل مشرقٍ، نتطلع فيه بعزة وفخر إلى صرح دولتنا الشامخ وإنجازاتها الكبرى، ومسيرتها الحضارية والتنموية الرائدة، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.  وأضاف: «هؤلاء القادة العظماء، الذين آمنوا بفكرة الاتحاد، فتوحدت إرادتهم على إرساء دعائم مشروع وطني خالص، فكان قيام دولة اتحادية حضارية، وبفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الرشيدة التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد، تزداد دولة الإمارات قوة وازدهاراً عاماً بعد عام، وتمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة، واستراتيجيات تنموية شاملة».  وقال: إن ذلك ما يعكسه الإعلان عن خطة العمل الوطنية «نحن الإمارات 2031»، التي تستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية المستدامة ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة على التسامح والعدالة والعطاء. وتوجه النائب العام للدولة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية.

النائب العام
الإمارات
عيد الاتحاد
حمد سيف الشامسي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©