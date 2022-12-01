النائب العام للدولة: عيد الاتحاد يوم خالد

أبوظبي (وام)

قال النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: إن «عيد الاتحاد»، يوم خالد في وجدان الشعب الإماراتي ويمثل تاريخاً فاصلاً بين ماض مجيد وحاضر ومستقبل مشرقٍ، نتطلع فيه بعزة وفخر إلى صرح دولتنا الشامخ وإنجازاتها الكبرى، ومسيرتها الحضارية والتنموية الرائدة، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون. وأضاف: «هؤلاء القادة العظماء، الذين آمنوا بفكرة الاتحاد، فتوحدت إرادتهم على إرساء دعائم مشروع وطني خالص، فكان قيام دولة اتحادية حضارية، وبفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الرشيدة التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد، تزداد دولة الإمارات قوة وازدهاراً عاماً بعد عام، وتمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة، واستراتيجيات تنموية شاملة». وقال: إن ذلك ما يعكسه الإعلان عن خطة العمل الوطنية «نحن الإمارات 2031»، التي تستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية المستدامة ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة على التسامح والعدالة والعطاء. وتوجه النائب العام للدولة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية.