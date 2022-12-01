سيف الشامسي: ملتزمون بنهج الاتحاد

الشارقة (الاتحاد)

قال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51: يشرفني باسمي وباسم القيادة العامة لشرطة الشارقة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات.

وأضاف: إن الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي يأتي مجسداً كل القيم التي أسهمت في ترسيخ ركائز الاتحاد العظيم الذي دعا إليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وآمن بفكرته، وسعى إلى تحقيق حلمه وعمل على بناء صرحه الشامخ، بدعم واستجابة إخوانه مؤسسي الاتحاد الذين سهروا على قيام الاتحاد، ودعوا شعبنا العظيم إلى الالتفاف تحت رايته، والتمسك بمبادئه وأهدافه. وأكد أننا مطالبون جميعاً بتأكيد التزامنا المطلق بنهج الاتحاد، وتمسكنا بمبادئه، من خلال التفافنا تحت راية الوحدة، واستعدادنا لبذل أقصى التضحيات في سبيل الذود عن الوطن، وحماية منجزاته. وقال: خمسة عقود تؤكد على مضينا قدماً على نهج الآباء المؤسسين لتعزيز وترسيخ مؤسسات الاتحاد وحماية مكتسباته.