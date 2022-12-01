الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيف الشامسي: ملتزمون بنهج الاتحاد

سيف الشامسي: ملتزمون بنهج الاتحاد
2 ديسمبر 2022 02:17

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51: يشرفني باسمي وباسم القيادة العامة لشرطة الشارقة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات.
وأضاف: إن الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي يأتي مجسداً كل القيم التي أسهمت في ترسيخ ركائز الاتحاد العظيم الذي دعا إليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وآمن بفكرته، وسعى إلى تحقيق حلمه وعمل على بناء صرحه الشامخ، بدعم واستجابة إخوانه مؤسسي الاتحاد الذين سهروا على قيام الاتحاد، ودعوا شعبنا العظيم إلى الالتفاف تحت رايته، والتمسك بمبادئه وأهدافه. وأكد أننا مطالبون جميعاً بتأكيد التزامنا المطلق بنهج الاتحاد، وتمسكنا بمبادئه، من خلال التفافنا تحت راية الوحدة، واستعدادنا لبذل أقصى التضحيات في سبيل الذود عن الوطن، وحماية منجزاته. وقال: خمسة عقود تؤكد على مضينا قدماً على نهج الآباء المؤسسين لتعزيز وترسيخ مؤسسات الاتحاد وحماية مكتسباته.

سيف الشامسي
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©