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علي النعيمي: استدامة في بناء المستقبل

علي النعيمي: استدامة في بناء المستقبل
2 ديسمبر 2022 02:17

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 يشكل فرصةً للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية المثمرة، والتأمل في التاريخ العريق، والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التي حققتها دولة الإمارات، وتصوّر مستقبلها ونحن نمضي في طريقنا نحو المئوية، مع الالتزام بالاستدامة في بناء هذا المستقبل من خلال دعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة، والمضي قدماً في مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، كل هذه العوامل مجتمعة تسهم بغد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا مع فتح الآفاق للإبداع والابتكار. وقال: لقد قضت دولتنا المجيدة خمسة عقودٍ مليئة بالإنجازات التي نعتزّ ونفتخر بها، فهي الأعوام التي كوّنت ماضينا المجيد الذي رسمناه منذ إعلان الاتحاد، وفي ذات الوقت ستستهلّ هذا العام بداية خمسة عقودٍ أخرى جديدة، نستعد لها لنرسم ملامح مستقبل الدولة، فنحن على أعتاب مرحلة جديدة تدخلها دولة الإمارات بكل عزيمة وإصرار، وفي جعبتها الكثير من المبادرات المحكومة باستراتيجية مدروسة وتخطيط محكم، تستقبلها حالمة ومستبشرة وبهمّة غير مسبوقة، لتبقى الدولة كما عهدناها في المقدمة.

علي النعيمي
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