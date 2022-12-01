موزة بنت مبارك: يوم الفخر بمنجزات وريادة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 تأتي هذا العام محملة ببشارات التقدم والازدهار والنماء، فهي تتزامن مع انطلاقة الدولة نحو الخمسين المقبلة، خمسون من العزة والفخر والتميز والريادة، خمسون من العطاء الوطني، خمسون من العزيمة والإرادة الصادقة التي تتجلى فيها أسمى معاني الوفاء والعطاء للوطن والقيادة.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك: «إن احتفالات عيد الاتحاد مناسبة نجدد فيها تعبيرنا عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ونقف فيها عند دروس خالدة من الوحدة والاتحاد، دروس سجلها التاريخ بحروف من نور في سجل منجزات البشرية لقائد وزعيم جعل من رفاه شعبه وأمنه، بل والبشرية كافة رسالة وهدفاً وغاية، في هذا اليوم نقف إجلالاً لفكر ورؤية القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نجح وإخوانه المؤسسون في تدشين نموذج فريد لوحدة الوطن واتحاده على الخير والاستقرار والنماء والازدهار بإخلاص وعزيمة صادقة وإصرار.

في هذا اليوم نرى منجزات الوطن تعلو يوماً بعد يوم، ونرى رايته خفاقة في عنان السماء، ونلمس على أرض الواقع ذلك النموذج البارز في بناء الإنسان والاستثمار في البشر، في هذا اليوم تتصدر كلمة الفخر قاموسنا».

كما أشارت إلى أن هذا الفخر يتواصل كل يوم ويجسد الواقع في حياتنا اليومية إبداعاً وابتكاراً وريادة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، في هذا اليوم يجدد أبناء وبنات الوطن الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، عاقدين العزم والإرادة على مواصلة مسيرة ريادة دولة الإمارات وصدارتها لمؤشرات التنافسية الدولية في جميع المجالات، في هذا اليوم نجدد الامتنان والوفاء لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي بذلت جهوداً تاريخية في سبيل نهضة مسيرة المرأة وبناء الأسرة ورعاية الطفولة، وفتح آفاق المستقبل أمام هذه القيادات النسائية اللائي تصدرن مسيرة العمل الوطني جنباً إلى جنب مع الرجل في ملحمة خالدة من بناء دولة الاتحاد وتقدمها وازدهارها. وأكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك أن فرحة عيد الاتحاد الـ 51 تبعث فينا دائماً روحاً جديدة مفعمة بالأمل، وعزماً أكيداً على مواصلة العطاء، والتفاني ومضاعفة الجهد والعمل سعياً لإعلاء راية الوطن، وصوناً لمكتسباته الحضارية، وتعزيزاً لغده المزدهر في جميع مجالات التنمية الوطنية من أجل بناء الإنسان وتأهيله لمواجهة تحديات المستقبل.