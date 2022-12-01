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نورة الكعبي: تعزيز أركان الاتحاد

نورة الكعبي: تعزيز أركان الاتحاد
2 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «إن الثاني من ديسمبر مناسبة غالية على قلوب جميع أبناء الدولة، فهو ذكرى انطلاق مسيرة وطن قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسانده بها إخوانه الحكّام لتتأسس دولة الاتحاد القوية بأبنائها وطموحاتهم، والمشيّدة برؤية قيادة تضع نصب أعينها الاستثمار بالإنسان والنهوض بعلمه وفكره باعتباره الثروة الأهم التي تمتلكها الدولة».
وأضافت معاليها: «تأتي المناسبة في ظل رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية، ونحن في وزارة الثقافة والشباب نحرص على مواكبة مختلف التطلعات التنموية لدولتنا ودعم الحراك الثقافي والإبداعي الذي يعتبر ركيزة في مسيرة النهضة، ومن خلال تفعيل العديد من المبادرات التي تصبّ في مصلحة رعاية الإبداع ودعم روّاده في الإمارات، ونحن نتطلع إلى المرحلة المقبلة بكل أمل وتفاؤل وعزيمة وطموح في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، برؤية ورسالة إنسانية تضع في أولوياتها تعزيز أركان الاتحاد، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية».

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