سارة الأميري: إنجازات وطنية وعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت معاليها أنه في عيد الاتحاد نستذكر مسيرة البناء والعطاء التي رسخ أركانها الآباء المؤسسون والقيادة الرشيدة، وبفضلهم تحولت دولة الإمارات إلى نموذج ملهم ومثال يحتذى به للتقدم والنجاح والتنمية المستدامة القائمة على الإنسان، وكانت الدافع الأساسي للارتقاء بوطننا على مدار العقود الخمسة الماضية.

وأضافت معاليها: «نحتفل اليوم بإنجازات وطنية وعالمية، وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية للمستقبل، نمضي بثقة ودأب وإصرار في طريقنا للخمسين عاماً المقبلة. نبارك للجميع بهذه المناسبة الغالية، وندعو الله أن يعيدها على قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها بالخير والنجاح والتميز والإنجاز والمستقبل الواعد».