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عهود الرومي: الإمارات قصة عنوانها المستقبل

عهود الرومي: الإمارات قصة عنوانها المستقبل
2 ديسمبر 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تحتفي هذا العام بعيدها الوطني الـ 51، وقد انطلقت بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتكتب فصلاً جديداً في قصة ملهمة عنوانها المستقبل.
وقالت معالي عهود الرومي: «إن عيد الاتحاد الـ51  لدولة الإمارات، يمثل مناسبة لتأكيد روح الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع، وجعلوا منها منهجاً راسخاً يرتكز إلى قيم التلاحم والولاء للوطن والتضحية من أجله». وأضافت معاليها: «إن دولة الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد، وبالتزامن تحتفل معها دول العالم كافة، في الثاني من ديسمبر، باليوم العالمي للمستقبل الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) العام الماضي، في خطوة تاريخية تؤكد ريادة الدولة عاصمةً للمستقبل». وهنأت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل قيادة ومجتمع دولة الإمارات باليوم الوطني، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة الوطنية على الدولة كل عام بالخير والازدهار والتقدم.

عهود الرومي
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