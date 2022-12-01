حصة بوحميد: تعزيز الروح الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 51، يعزز الروح الوطنية ويرسّخ قيم الوحدة التي تجمع الشعب بالوطن والقيادة، احتفاء بمسيرة خالدة ومكللة بالإنجازات بدءاً من إعلان تأسيس اتحاد دولة الإمارات عام 1971، وما تلاه من عطاء الأعوام الإماراتية التي قادتنا إلى الريادة التي نفخر بها اليوم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكدت معاليها أهمية وخصوصية هذه المناسبة الوطنية الغالية والعزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، فهي مناسبة استثنائية تُوحّد القلوب وتجمع العقول على حب الإمارات، وفيها تأكيد على الانتماء والولاء للوطن وقادته، وعهد متجدد على المواصلة بذات العزيمة والإصرار على طريق اتحادنا ووحدتنا، والالتزام بنهج تفوقنا وتميزنا الذي رسمه لنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات السابقون (بُناة الاتحاد)، لتمضي دولتنا في مسيرة رقيها وتقدمها وبناء مستقبلها من أجل الخير لأبنائها وأجيالها القادمة.

وهنّات معالي حصة بنت عيسى بوحميد، قيادة الدولة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها المعطاءة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على النفوس، مضيفة معاليها أن يوم الثاني من ديسمبر كان فارقاً بالوحدة والاتحاد، ومبشراً بالإنجاز والعطاء، ومفعماً بالصدق وحب الخير للجميع، وبهذه المناسبة نعيش كل عام، احتفالات ممتدة تحت مظلة الفخر والانتماء. واختتمت معاليها: «في هذا اليوم وكل الأيام، لا بد وأن نحرص على منجزات اتحادنا وإماراتنا، ونسعى لمزيد البذل والجهد بما يعزز ريادتها ويرسخ تفوقها، ولا بد أيضاً أن نعمل ونخلص، لرفع اسمها وعلمها خفاقاً في جميع المناسبات. كل عام ووطننا الإمارات بخير وعز وشموخ».