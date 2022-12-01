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منى المري: الإمارات وجهة الشعوب

منى المري: الإمارات وجهة الشعوب
2 ديسمبر 2022 02:17

دبي (الاتحاد)

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توجهت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.
كما توجهت بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ولحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهذه المناسبة الوطنية.
وقالت منى المري: «إن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل لحظة تاريخية في مسيرة ملهمة من الإنجازات والتطور في المجالات كافة بمختلف ربوع الدولة، بدأت قبل أكثر من نصف قرن على يد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي يبذلها سموهم لقيادة الدولة نحو قمم جديدة من الإنجازات وتسخير كافة إمكانات الدولة لتعزيز الازدهار والرخاء والسعادة لشعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، والوصول بها للريادة العالمية وفق خطط مدروسة تشتمل على الاهتمام بالموارد البشرية والاقتصاد المتنوع المستدام والأمن والاستقرار والازدهار المجتمعي والتسامح العالمي كركائز رئيسية».  وأكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن احتفال شعب الإمارات بكل فئاته بعيد الاتحاد يجسد قيم الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن.

منى المري
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