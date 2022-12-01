«خليفة التربوية»: نهضة حضارية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ 51 مناسبة وطنية لنؤكد ونجدد من خلالها أسمى معاني آيات الولاء والانتماء للوطن للقيادة الرشيدة. وقالت العفيفي: «في هذا اليوم نستذكر بكل فخر واعتزاز الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى وإخوانه المؤسسون دعائم نهضة حضارية لدولة حديثة حظيت منذ بدايتها ببناء الإنسان محوراً للنهضة والتنمية والتقدم والازدهار، كما نستذكر بكل الفخر والاعتزاز الدور العظيم لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

وأكدت العفيفي أن احتفال هذا العام يحمل دلائل كثيرة من مجمل فرحة الوطن وهو يمضي إلى العلا برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونحن أبناء وبنات الوطن نجسد تحت رايته ملحمة عظيمة من البذل والعطاء، نترجم من خلالها «البيت متوحد»، ونتطلع بعيوننا إلى مستقبل مشرق تسطر فيه دولتنا إنجازات وطنية رائدة في الخمسين المقبلة في قطاعات حيوية كالفضاء والطاقة النووية لأغراض سلمية، والتقنيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من القطاعات التنموية التي تتصدر إنجازات القيادة الرشيدة في الخمسين المقبلة، لتكون إنجازات مستدامة تكفل حقوق أجيال المستقبل، وتوجههم لاستكمال مسيرة مظفرة ترسّخ قيمة اتحاد الإمارات لعقود قادمة.