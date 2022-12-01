صقر غباش: الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد بمسيرة حضارية وتنموية متفردة

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ51 للدولة تحل علينا ونحن نرفع هامتنا مكللين بمسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة، عنوانها الاتحاد والتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة، وأن دولة الإمارات تمضي بخطى مدروسة نحو مستقبل مشرق، واضعة نصب أعينها الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، وتمكينه وأمنه ورفاهيته وسعادته وريادته، بالإضافة إلى انحيازها نحو استمرار التعاون مع كل دول العالم الباحثة عن السلام والتقدم والعدل واحترام الحق في الحياة الكريمة. وقال معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة - «إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز عظيم فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين عقدوا العزم على تشييد صرح الاتحاد الشامخ وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، والتي تسير على خُطاها قيادتنا، ويتمسك بها شعب الاتحاد، والتي كانت، وما زالت، طريق النجاح الذي حققت من خلاله دولة الإمارات المكانة اللائقة بها بين أفضل دول العالم». وأضاف معاليه: «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي شعب الاتحاد نجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد محبة وعملاً وإخلاصاً لوطننا ولقيادة أخلصت كل الإخلاص للوطن وللشعب، كما نرفعُ، في هذه الأيامِ الغالية علينا جميعاً، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الاتحاد الأصيل.. متمنين من الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والفرحة على وطننا».

وأكد معاليه أن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً تأتي ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة الرائدة وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً على المستويات والصُعد كافة، نحو مستقبل مشرق أساسه أبناء الإمارات والثوابت الوطنية. كما أكد أن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة وشعب الإمارات بأنه سيواصل العمل بكل طاقاته مع حكومتنا الموقرة لترجمة رؤية القيادة الحكيمة ضمن منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية.