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عبد الرحمن العويس: عيد الاتحاد احتفاء بإنجازات الوطن ومكتسباته

عبد الرحمن العويس: عيد الاتحاد احتفاء بإنجازات الوطن ومكتسباته
2 ديسمبر 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

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قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات وهي تحتفي بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، ماضية بعزيمة وثقة وطموح، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تستشرف المستقبل، وتحفز الطاقات الوطنية، في استئناف مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، لترسيخ أسس الاتحاد وتعزيز مكتسباته وإبراز الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال استراتيجية حكومية مبتكرة ومتكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية بالدولة في رحلتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.
ورفع معالي العويس بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوّار.
وأكد معاليه أن الاحتفال بعيد الاتحاد الحادي والخمسين اكتسب زخماً جديداً وأهمية استثنائية، نظراً إلى الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى التنمية في الدولة، وذلك من خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ومع إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خريطة طريق خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجية «نحن الإمارات 2031» لتمثل خطة عمل وطنية تواصل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة نحو تحقيق الريادة العالمية، وتسجل إنجازاتها المتميزة في جميع القطاعات لمرحلة جديدة من مسيرة النماء والازدهار المستدام.
وأضاف معاليه: «إن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد هي رمز للوحدة والتلاحم الوطني بين قيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم، كما أنها احتفاء بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، ولاسيما في مجال العمل البرلماني، والذي أسهم بفاعلية في تحقيق مسيرة التطور خلال الخمسين عاماً الماضية، من خلال التعاون البناء بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين في ظل توجهات ورؤى قيادتنا التي تحرص دائماً على توفير كل المقومات والإمكانات التي من شأنها تمكين أبناء الإمارات لتحقيق الريادة والتميز».

عبد الرحمن العويس
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