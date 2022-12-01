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سلطان الجابر: الإمارات موطن الابتكار واستشراف المستقبل

سلطان الجابر: الإمارات موطن الابتكار واستشراف المستقبل
2 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «في هذا اليوم، نتذكر ما صنعه وقدمه رجال عظماء في تاريخنا المجيد، خاصة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، الذين وضعوا ركائز الاتحاد وقدموا الكثير للوطن». وأضاف: «المكانة الرائدة التي وصلت إليها بلادنا اليوم هي نتيجة طبيعية للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي أصبحت دولة الإمارات الأولى عالمياً في مختلف المجالات، ومركزاً للعيش والعمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما لديها من إرادة وعزيمة وإصرار على النمو والتقدم وتحقيق منجزات حضارية في كل الميادين، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولتصبح موطناً للأمن والأمان والاستقرار، والمعرفة والابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، ومصدراً للعز والفخر لأبنائنا وبناتنا».

سلطان الجابر
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