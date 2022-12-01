عبدالله بن عوّاد النعيمي: تحقيق التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

تقدم معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، باسم السلطة القضائية وجميع الموظفين والعاملين في الوزارة، بأخلص التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين.

وقال معاليه إن الـ51 عاماً لنا في الإمارات كانت علامة فارقة في كل ما تم تحقيقه من إنجازات ومراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات دولياً، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبفضل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تفرد بحكمته ونظرته الاستشرافية. وأضاف معالي وزير العدل أنه ومنذ قيام الاتحاد اهتمت الحكومة بالعمل القضائي وسيادة القانون، فصدر الدستور المؤقت للدولة لينظم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأنشئت المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية وتحددت اختصاصاتها وولايتها القضائية، ولعبت وزارة العدل دوراً بارزاً في تطوير البنية التشريعية لمواكبة الأنظمة العالمية ومواصلة النهضة التنموية وجعل الإمارات مدينة للفرص ووجهة عالمية للحياة والعمل والاستثمار.

وقال: ستعمل وزارة العدل نحو الخمسين عاماً القادمة من خلال توظيف التقنيات الناشئة في مجال القانون باستحداث التشريعات وإطلاق المشاريع التحولية الذكية التي تواكب المتغيرات وتحقق الاستدامة وتسهل رحلة المتعامل وتعزز من كفاءة الجهاز القضائي والخدمات التي يقدمها.