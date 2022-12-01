عبدالرحمن العور: الحفاظ على الريادة العالمية

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «في عيد الاتحاد الـ51 للدولة نحتفل في دولة الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وكلنا ثقة بالحاضر، وبالمضي قدماً بتفاؤل وثبات نحو المستقبل الذي رسمت له قيادتنا الحكيمة استراتيجية طموحة وأهدافاً واضحة لتحقيقها، منطلقة من الثوابت التي أرساها حكيم الأمة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، ومن المنجزات التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله». ورفع معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها. وأضاف «نجدد في هذا اليوم عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة ونعاهدها على مواصلة العمل للحفاظ على الريادة العالمية التي تحرزها الإمارات في شتى المجالات لتبقى دولتنا محط أنظار العالم، وتمضي قدماً في توفير السبل الضامنة لدفع مسيرة النهضة الشاملة وترسيخ مكانة دولتنا كوجهة حاضنة لنخبة المواهب المحلية والعالمية، للمساهمة في خلق اقتصاد معرفي تنافسي». وقال «سنبقى سائرين على هذا النهج، ونذكر أنفسنا والأجيال اللاحقة من بعدنا بأن طموحاتنا في هذا الوطن المعطاء لا تحدها حدود ولا تعرف المستحيل بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، وهمة وسواعد أبناء الإمارات».