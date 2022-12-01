عبدالله آل حامد: مسيرة طموحة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، بمناسبة «عيد الاتحاد الحادي والخمسين»: «أتوجه بأسمى آيات التهاني إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولشعب دولتنا الغالية والمقيمين على أرضها الخيّرة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة أبهرت العالم بمسيرة طموحة مكللة بالإنجاز والنجاح».

وأضاف آل حامد: «51 عاماً أثبتت فيها دولة الإمارات للعالم أن العزيمة والمثابرة كفيلتان بتخطي جميع التحديات دون استثناء، وتحويل المستحيل إلى واقع ملموس. وفي ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باتت دولة الإمارات لاعباً رئيساً في مختلف المحافل الدولية، وعنصراً مؤثراً على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن كونها أيقونة عالمية للتسامح والتعايش مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية، لتختزل العالم بأسره على أرضها الطيبة».وأوضح معاليه: «أولت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات اهتماماً بالغاً للإنسان حتى غدت دولة الإمارات وإمارة أبوظبي من بين النظم الصحية الرائدة عالمياً، وباتت وجهة تستقطب الزوار من جميع بقاع الأرض، للسياحة والعمل والحصول على رعاية صحية متميزة. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد التزامنا وحرصنا في دائرة الصحة على مواصلة المضي قدماً، في ظل دعم القيادة الرشيدة، لإبقاء راية الإمارات خفاقة عالياً في شتى المحافل الدولية بما يُحقق رؤية نحن الإمارات 2031».