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عبدالله مهير الكتبي: عيد الاتحاد يوم مجيد

عبدالله مهير الكتبي: عيد الاتحاد يوم مجيد
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (وام)

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قال معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، في هذا اليوم المجيد الذي تحتفل فيه دولتنا، شعبًا وقيادةً، بالذكرى الحادية والخمسين لإعلان اتحادنا «يُسعدني أن أتقدّم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يقود المسيرة الظافرة استكمالاً لنهضة وضع لبناتها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على خطاها قائد التمكين، فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان». وأضاف معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - «تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً، وبالعزم الأكيد والبذل المُخلص لأبناء شعبنا، ستمضي مسيرة الوطن إلى مقاصدها».  

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