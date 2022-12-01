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أحمد الحميري: الإمارات منارة للتفوق

أحمد الحميري: الإمارات منارة للتفوق
2 ديسمبر 2022 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، أن الذكرى الـ 51 لعيد الاتحاد تحلّ علينا وكلنا ثقةٌ بالمستقبل العظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائدُ مسيرة التقدم والحضارة، وفي هذه المناسبة الوطنيّة الغالية، نتقدم إلى مقام سموه، بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بعامٍ جديدٍ ملؤه الإنجازات والنجاحات، والتهنئة موصولة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال معاليه: «تُمثلُّ ذكرى عيد الاتحاد مناسبةً لجميع مواطني دولة الإمارات لتجديد الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة، والاحتفال بما تحمله هذه الذكرى من معانٍ وقيم نبيلة تُظهر قدرة أبناء الوطن على تجاوز الصعوبات وتخطّي التحدّيات، واعتزازهم بوطنهم، واستعدادهم الدائم للعمل بجدّ وتفان في سبيل تحقيق الريادة لبلدهم في مختلف مجالات التنمية وميادين الازدهار والرفاه».
وأكد معاليه أن الإنجازات الحضارية، والمشاريع التنموية، والأعمال الإنسانية التي جعلت اسم دولة الإمارات منارة للتفوق، ورمزاً للاتحاد وواحة للسلام والأخوّة الإنسانية، تحقّقتْ على مدى العقود الخمسة الماضية بفضل الرؤية الاستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي سار على نهجه بإخلاصٍ، قائدُ مرحلة «التمكين» الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

أحمد الحميري
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