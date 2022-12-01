فلاح الأحبابي: عيد الاتحاد علامة فارقة

أبوظبي(الاتحاد)

قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: «عيد الاتحاد الحادي والخمسون لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل علامة فارقة في تاريخ الإمارات، ويحمل معه قصص نجاح وتطور وازدهار شهدتها أرض الوطن خلال الأعوام الماضية. ويخلد هذا اليوم رؤية وحكمة وعزيمة الآباء المؤسسين، لنمضي على خطاهم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد ملهم تتواصل برؤيته مسيرة دولة الإمارات نحو الاستقرار والتطور والتنمية».

وأضاف معاليه: «شهدت الدولة منذ الاتحاد، نمواً وازدهاراً متسارعاً بفضل القيادة الرشيدة التي تفانت في تعزيز مكانة الإمارات ورسالتها بين دول العالم، وتفعيل دورها في دعم المجتمعات الحضرية، وترسيخ اسم الإمارات في المحافل الدولية، وتطوير وتعزيز جودة حياة المجتمع الإماراتي وكل من يقيم على أرضها».