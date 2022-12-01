حمدان مسلم المزروعي: تجربة الدولة الاتحادية ستظل صفحة خالدة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن تجربة الدولة الاتحادية ستظل صفحة خالدة في كتاب الإنجاز والإعجاز الإماراتي الذي دونه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمداد العزيمة والعمل والصبر والتجرد ونكران الذات من أجل بلوغ الغايات والأهداف الكبرى.

وقال: «إن ما صارت إليه دولتنا من وحدة وتماسك كان بلا شك ثمرة يانعة لجهود كبيرة وخطوات واثقة سارها الفقيد، ويواصلها من بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». وأضاف أن عظمة تجربة الإمارات الاتحادية تكمن في تميزها وتفردها ورسوخها في نفوس أبناء الوطن، وتركت بصماتها واضحة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الفكر الوحدوي المتأصل في نهج المغفور له الوالد الشيخ زايد.