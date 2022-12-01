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علي بن حرمل: مسيرةٌ من الإبداع والريادة والتميّز

علي بن حرمل: مسيرةٌ من الإبداع والريادة والتميّز
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51 تأتي هذا العام، وهي تحمل طابعاً فريداً في مسيرة الاتحاد، ونهضته المباركة، هذه المسيرة التي سجلت نموذجاً فريداً على مستوى المنطقة والعالم لدولة الاتحاد خلال خمسة عقود من الإبداع والريادة والتميّز، عقودٌ انطلقت فيها هذه المسيرة الظافرة بكل ما تحمله الكلمة من دلالات ومعانٍ تترجم جهداً خلاقاً ورؤية إبداعية للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن هو وإخوانه المؤسسون أن الاتحاد هو جسر الوطن للتقدم، وركيزته الأساسية للازدهار
وأشار الدكتور بن حرمل إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 يحمل بشارات الخير والنماء والازدهار، ونحن ننطلق إلى خمسين قادمة في عمر دولة الاتحاد، تحت راية قيادتنا الرشيدة خمسون من العلم والمعرفة والتطور الرقمي، وتصدر مؤشرات التنافسية الدُولية، خمسون عاماً قادمة بإذن الله تحمل الخير للوطن، وتنشر الأمن والسلام في ربوع المنطقة والعالم، وتعلي من مكانة دولة الإمارات عاصمةً للعلم والمعرفة، ومنارةً للتسامح، لنسطر فصلاً جديداً في سجل المجد الإماراتي.

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