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حسن النويس: عمق التلاحم

حسن النويس: عمق التلاحم
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، أن عيد الاتحاد الـ 51 مناسبة مهمة نؤكد فيها عمق تلاحمنا تحت راية وطننا الغالي، والتزامنا المطلق بالسير على نهج الآباء المؤسسين لإعلاء شأن دولة الإمارات وترسيخ رفعتها.
وأضاف: «نحتفي بالمناسبة الوطنية للمرة الأولى منذ تولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، لنعاهد سموّه على بذل كل جهد ممكن لترسيخ ريادة دولتنا الغالية، مستلهمين العزم والإرادة من القيم الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون، والتي أرست دعائم دولة لا تعرف المستحيل، وشعب عانق السحاب بإنجازات أبهرت الأمم. ونتوجه بهذه المناسبة بأرفع التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، ونتمنى لدولتنا الغالية دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان».

الإمارات
عيد الاتحاد
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