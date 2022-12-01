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محمد جلال الريسي: نحتفي في عيد الاتحاد بتجربتنا الوحدوية الفريدة والرائدة

محمد جلال الريسي: نحتفي في عيد الاتحاد بتجربتنا الوحدوية الفريدة والرائدة
2 ديسمبر 2022 02:18

أبوظبي (وام)

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أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه في عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات نحتفي بتجربتنا الوحدوية الفريدة والرائدة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وازدانت بالإنجازات النوعية البارزة بفضل دعم وتوجيهات قائد مسيرة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حتى أضحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً بارزاً للتقدم والريادة في المجالات كافة. 
وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق دولة الإمارات بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانتها البارزة نموذجاً واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو والقدرة على تحويل التحديات كافة إلى فرص واعدة للريادة والتميز في القطاعات كافة».  

عيد الاتحاد
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