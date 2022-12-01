منصور الملا: مكانة مرموقة

أبوظبي (وام)

قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، إن عيد الاتحاد الـ 51 مناسبة مجيدة نحتفل خلالها بتراثنا وإنجازاتنا العظيمة والخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات وضمنت لها مكانة مرموقة على الساحة العالمية.

وأكد الملا أن «إيدج» تفخر بالمساهمة في مسيرة التنمية الأمنية والاقتصادية المستمرة للبلاد من خلال تصنيع المنتجات والحلول المتقدمة تقنياً في القطاعين الدفاعي والمدني، من خلال إقامة الشراكات العالمية والاستثمار في الأفراد من داخل الدولة وخارجها.

واختتم كلمته بهذه المناسبة بالقول «إن التزامنا ببناء دولة متنامية ومزدهرة شكل الدافع الأكبر لـ»إيدج» لتصبح مساهماً رئيساً في التحول المستمر لدولة الإمارات، وبإلهام وتشجيع من رؤية قيادتنا الرشيدة، والثقة الغالية التي أولتها لنا، ستستمر «إيدج» في دفع حدود الابتكار، واحتضان التكنولوجيا والرقمنة في جميع عملياتنا، حتى نتمكن من لعب دور محوري في مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر ومستدام كمركز صناعي رائد عالمياً».