زكي نسيبة: عيد الاتحاد يوم مجيد لوطن الأمن والأمان والسلام

أبوظبي (وام)

قال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.. نقف اليوم بكل شموخ وكبرياء ونحن نحتفل بمرور 51 عاماً، لذلك اليوم المجيد من تاريخ دولتنا، عندما أعُلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح الثاني من ديسمبر من عام 1971.

وأضاف معاليه: «هذا اليوم، لم يكن يوماً عابراً في التاريخ، بل كان يوماً له دلالات ومعانٍ صاغها القادة المؤسسون، ورؤية طموحة من المغفور له مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وباني نهضتها وصرح حضارتها، الراحل الخالد في قلوبنا وعقولنا ووجداننا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وقال «الثاني من ديسمبر، كان حلماً، وبات حقيقة، عندما اجتمع القادة السبعة لإمارات الخير، وصاغوا بيانهم، وحققوا مراد شعوبهم، وتطلعوا نحو آفاق المستقبل، بأن تكون لهم دولة واحدة، وعلم واحد، ونشيد واحد، وقائد يكتب التاريخ بأحرف من النور».

وأكد أن قيام دولة الاتحاد، لم يأتِ من فراغ، بل كان ضرورة وطنية تمليها الظروف في وقت كانت تحيط بمنطقتنا تحديات وصراعات دولية وإقليمية، كان يجب مواجهتها للحفاظ على وجودنا ومصالحنا الوطنية، واستمرار رسالتنا الإنسانية والحضارية، فكان نداء «زايد» إلى قيام الاتحاد يواجه التحديات ويواكب ركب التطور الحضاري، فتلاقت الإرادات، فكان صباح يوم الثاني من ديسمبر، ميلاد تاريخٍ جديد، لانبلاج فجر عربي وحدوي أصيل.

وقال «وها نحن اليوم وبعد مضي 51 عاماً، دخلنا في مرحلة من التطور والنماء والبناء لتستمر رحلة العطاء تحت مظلة قيادتنا الرشيدة، هيأ الله لحمل رسالتها ورايتها، رجالاً آمنو بالله والوطن، فكانوا خير خلف لخير سلف، فقد حمل الراية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بكل أمانة وإخلاص واقتدار، ليحافظ على هذا الإرث الحضاري الوطني».

وأضاف «نحن اليوم، وبعون وبفضل من الله، نمضي قدماً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتواصل دولتنا مسيرتها، وتتبوأ مواقع القيادة والريادة، وتسابق الزمن، لتكون في مقدمة الدول الأكثر نمواً وتطوراً». رحم الله قادتنا المؤسسين، وبارك لنا في قادتنا لمواصلة تأدية الرسالة وحمل الراية، لتبقى دولة الإمارات وطن الأمن والأمان والسلام.