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صقر بن محمد القاسمي: نجدد الولاء لقيادتنا

صقر بن محمد القاسمي: نجدد الولاء لقيادتنا
2 ديسمبر 2022 02:18

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تحمل في طياتها معاني ودلالات عدة تؤكد في مجملها وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً في الهدف والمصير ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ومشاركة الجميع في حماية الوطن وإعلاء بنيانه والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وارتفع بها شأنه، وحققت البلاد طفرة وتقدماً على المستويات كافة وفي جميع النواحي، وأضحت قوة عظمى وتبوأت مراكز الريادة في مناسبات عدة، ويحق لكل مواطن إماراتي أن يفخر بوطنه وبما تحقق من نهضة غير مشهودة في سنوات لا تتعدى نصف قرن من الزمان، ونحن بخطى ثابتة نمضي نحو مزيدٍ من المكتسبات خلال الأعوام المقبلة. 
ورفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم الاتحاد الحادي والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقال بهذه المناسبة: نجدد اليوم الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمؤسسين الأوائل، رحمهم الله، حيث تعززت المسيرة بخطى ثابتة حتى أصحبت دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم من حيث التطور والنماء والتنمية التي تحققت منذ قيام الدولة حتى يومنا هذا.

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