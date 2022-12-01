الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد الصايغ: عيد الاتحاد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات

أحمد الصايغ: عيد الاتحاد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة: نحتفل في الثاني من شهر ديسمبر، بعيد اتحاد دولة الإمارات، وهو اليوم الذي انبثقت فيه مسيرة وطنية حافلة بالعمل الدؤوب، وبالتنمية، وبالتطور.
وأضاف معاليه «يمثل عيد الاتحاد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي تحقّقت خلال العقود الخمسة الماضية، ومناسبة لتأكيد مواصلة المسيرة خلال الخمسين سنة المقبلة بعزم ومثابرة».
وقال «حرصت القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان، وعلى أن تكون دولة الإمارات في مصاف أكثر دول العالم تقدماً، ورغم ما تحقّق، فالدولة ماضية قدماً في تعزيز مكانتها الدولية من خلال إعطاء الأولوية للازدهار الاقتصادي، ومد جسور الصداقات والشراكات مع الشعوب والدول، والسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيات المتقدمة، والفضاء. فالدولة طوّرت استراتيجية التنمية على أساس دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تبنّي سياسة التنويع الاقتصادي، كما تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا، ما أسّس نموذجاً فريداً يحتضن التنوع، ويشجع الابتكار، ويبني علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية».
وأضاف: «من هذا المنطلق، كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد أهمية وضع وتخطيط الاستراتيجيات والرؤية المستقبلية لاقتصاد الدولة للسنوات الخمسين المقبلة، ومن هنا كانت الرؤية في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة لريادة الأعمال».

أحمد الصايغ
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©