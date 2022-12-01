أحمد الصايغ: عيد الاتحاد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة: نحتفل في الثاني من شهر ديسمبر، بعيد اتحاد دولة الإمارات، وهو اليوم الذي انبثقت فيه مسيرة وطنية حافلة بالعمل الدؤوب، وبالتنمية، وبالتطور.

وأضاف معاليه «يمثل عيد الاتحاد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي تحقّقت خلال العقود الخمسة الماضية، ومناسبة لتأكيد مواصلة المسيرة خلال الخمسين سنة المقبلة بعزم ومثابرة».

وقال «حرصت القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان، وعلى أن تكون دولة الإمارات في مصاف أكثر دول العالم تقدماً، ورغم ما تحقّق، فالدولة ماضية قدماً في تعزيز مكانتها الدولية من خلال إعطاء الأولوية للازدهار الاقتصادي، ومد جسور الصداقات والشراكات مع الشعوب والدول، والسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيات المتقدمة، والفضاء. فالدولة طوّرت استراتيجية التنمية على أساس دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تبنّي سياسة التنويع الاقتصادي، كما تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا، ما أسّس نموذجاً فريداً يحتضن التنوع، ويشجع الابتكار، ويبني علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية».

وأضاف: «من هذا المنطلق، كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد أهمية وضع وتخطيط الاستراتيجيات والرؤية المستقبلية لاقتصاد الدولة للسنوات الخمسين المقبلة، ومن هنا كانت الرؤية في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة لريادة الأعمال».