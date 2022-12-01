سالم بن سلطان القاسمي: عيد الاتحاد مناسبة غالية في الذاكرة

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن الثاني من ديسمبر يوم تاريخي مشهود، سطعت فيه شمس الإمارات لتضيء جنبات الكون، ومناسبة غالية راسخة في ذاكرة الإماراتيين وقلوبهم، ويُعد امتداداً لمسيرة الخير والعطاء الحافلة بالإنجازات الكبيرة.

وقال الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة: «نحتفل بهذه المناسبة العظيمة والمسطرة بأحرف من نور في تاريخ دولتنا التي تعيد إلى أذهاننا تلك اللحظات التاريخية لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما اتفقت وتوافقت حكمة ورؤى قادة وشيوخ إماراتنا الغالية لتؤكد الحجم الهائل من الإنجازات التي تحققت خلال هذه السنوات وبحجم الطموح الذي يعيش في قلوبنا اعترافاً بالجميل، مؤكدين عزمنا وولاءنا وعهدنا للوطن وللقيادة الرشيدة ولشعب دولتنا، ونعد بمواصلة العمل على تعزيز وترسيخ قيم اتحادنا نحو مرحلة جديدة من تاريخ دولتنا الحبيبة».

وأضاف: «نستلهم العبر والدروس المستفادة والمستقاة، من أن الاتحاد هو ضمانة التطور والعزة والازدهار، نراهن نحن الإماراتيين في وحدتنا، وتوحدنا، ويقيننا وعقيدتنا الراسخة بأن (البيت متوحد) و(الوطن متوحد)، نترجم خطى قيادتنا الرشيدة في النماء والبناء، بأن نكون السباقين على دروب التطور الحضاري في مختلف المواقع والمسؤوليات، مضحين بجل ما نملك لتبقى راية الاتحاد خفاقةً شامخة، وأن تبقى دولتنا الإمارات العربية المتحدة في ريادة الأمم والدول».

وتقدم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بهذه المناسبة الوطنية، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات مع طيّ صفحة ناصعة من عام آخر حافل بالإنجازات التاريخية.