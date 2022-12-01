مسلم بن حم: نفخر ونعتز بإنجازاتنا

العين (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة: نحتفل بكل فخر واعتزاز وأمل بالذكرى الحادية والخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ذكرى خالدة وعزيزة محفورة في ضمير أبناء الوطن الغالي، نستمد منها القوة والعزيمة للسير في الطريق إلى المستقبل، ونستلهم القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها القادة المؤسسون لهذا الصرح، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين اتخذوا بعون الله وتوفيقه ذلك القرار التاريخي بتشييد صرح الاتحاد على أسس وقواعد راسخة، كان لها الأثر العميق في تعزيز التنمية المستدامة وبناء المواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً.

وأضاف: إننا نفخر ونعتز بما حققته دولة «الاتحاد» عبر تسخير الثروات في إرساء نهضة اجتماعية واقتصادية وعمرانية وتعليمية وزراعية وسياحية، وفي مناحي الحياة كافة في ظل اهتمام متنامٍ بقيمة الإنسان الذي تعتبره قيادتنا العليا الثروة الحقيقية، فعملت على تأمين الرعاية له وتوفير الحياة الكريمة بكل ما تتطلبه باعتبار العنصر البشري القوة الحقيقية والركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الحضارية الشاملة للبلاد.

وأكد أن الاحتفالات والفرحة التي تسود كافة أنحاء دولة الإمارات تؤكد مدى التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم، وتترجم لمشاعرهم الصادقة تجاه القائد والوطن، وتؤكد أن أبناء الإمارات على قلب رجل واحد بانتمائهم وولائهم لدولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.