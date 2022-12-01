محمد بن حم: كل عام يتجدد العطاء

العين (الاتحاد)

قال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن التطوعي» بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة: في الثاني من ديسمبر من كل عام يتجدد العطاء والتفاف أبناء الإمارات خلف قيادتهم الحكيمة يداً بيد لاستكمال مسيرة البناء والتطوير والنماء التي طالت كل أرجاء الإمارات والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأضاف: «في كل عام يؤكد أبناء الإمارات ولاءهم ومحبتهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة ويؤكدون إصرارهم على بذل المزيد من العطاء من أجل استكمال مسيرة الخير التي حملها الأولون في بناء وطن عامر بالقلوب الصادقة والسواعد القوية والإرادة التي لا تلين في كل يوم يتجدد عطاء وولاء أبناء الإمارات لهذا الوطن الذي يفخرون به أينما كانوا، وعاماً بعد عام تمضي سفينة العطاء بقلوب صادقة خلف قيادة وعدت فأعطت وصدقت ولم تبخل، هو وطن فيه أعطى القادة أروع صور التلاحم والعطاء والمحبة المتبادلة». وتابع: «في هذه المناسبة، نستذكر الآباء المؤسسين لدولتنا، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين برؤيتهم السديدة رفعوا شأن الإمارات في كافة المحافل العربية والدولية، وبتحديهم للصعاب وجهودهم المثمرة غدت دولة الاتحاد واحة الأمن والأمان، وحولوا الحلم إلى حقيقة ملموسة، يعيشها اليوم كل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الحبيبة. وإذا نظرنا إلى كل ما تحقق سندرك لماذا نحتفل بهذا اليوم، ولماذا نعتز به ونعتبره علامة فارقة في تاريخ دولتنا، ففي هذا اليوم تمتلئ قلوبنا بالسعادة ونفوسنا بالفخر والاعتزاز، فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الله ثم بفضل الخطى الواثقة الثابتة لقيادتنا الرشيدة، دولة يشار إليها بالبنان، كتجربة وحدوية فريدة، كما أن اتحاد الإمارات يزداد بمرور الأعوام قوةً وصلابةً ومعه يزداد خير البلاد ونماؤها».