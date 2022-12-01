محمد بن ركاض: نفخر ونعتز بوطننا وقيادتنا الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات ذكرى خالدة تأتي كل عام لتؤكد على الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، والتي غرسها الآباء المؤسسون ما زالت ماثلة إلى هذا اليوم، حيث نحتفي بهذه المناسبة وكلنا فخر واعتزاز بوطننا والقيادة الرشيدة، على ما حققته الإمارات من إنجازات وتقدم وازدهار وموقع كبير ومزدهر في كل المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال الشيخ محمد بن ركاض، في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: إن هذا اليوم التاريخي يدفعنا جميعاً لمواصلة العمل واستكمال مسيرة ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن ثم مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وحرص القيادة الحكيمة على مواصلة مسيرة الإمارات ونموها الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على قيم الخير والعطاء والإنسانية.

ورفع الشيخ محمد بن ركاض، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، داعياً العلي القدير أن يديم على الإمارات نعمة الاتحاد والرخاء والقوة والوحدة الوطنية والتقدم والنماء.